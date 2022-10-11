Одесса, Украина, 11 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. На территории Одесской области зафиксирован очередной взрыв. Видеозапись очевидцев произошедшего 11 октября разместило киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

U.S. Navy Взрыв

На выложенных в интернет кадрах виден столб чёрного дыма, который поднимается над городом.

«Публикуют видео последствий прилёта по Одесской области», — говорится в сообщении и добавляется, что данные об ударе пока не подтверждены официально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты и коллективный Запад должны осознать опасность неконтролируемой эскалации конфликта вокруг Киева.