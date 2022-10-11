Донецк, 11 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Землянки в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:15 из Орловки киевские каратели обстреляли Землянки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.