Москва, 11 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о взрыве на Крымском мосту проводит спецуправление в центральном аппарате СК РФ, которое называют военным. Об этом 11 октября пишет «Коммерсантъ».

Эмблема СК РФ

Авторы статьи ссылаются на источники, близкие к следствию. Они утверждают, что уголовное дело о теракте на Крымском мосту по ст. 205 УК РФ поручено расследовать главному следственному управлению центрального аппарата СКР. Изучением обстоятельств случившегося займётся управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма.

Сотрудники подразделения уже восемь лет занимаются расследованием обстоятельств военных преступлений в республиках Донбасса, говорится в материале.