Магадан, 11 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Магадане 11 октября прошёл митинг «Мы вместе» в поддержку специальной военной операции, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Магадана Митинг в Магадане

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«На Театральной площади собралось более тысячи человек, которые поддержали российских военных, а также выразили солидарность с президентом страны. Развевались флаги партийных и общественных организаций, а также российский триколор. Завершился митинг гимном страны», — рассказали в мэрии.

Организатор митинга — Магаданское региональное отделение «Боевое братство».

Как сообщало ИА REGNUM, в Милане 3 октября состоялся митинг в поддержку России и за освобождение Донбасса, против НАТО и американского империализма. Помимо прочего участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших российских солдат, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».