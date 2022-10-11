Киев, 11 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Франция оставит свое посольство в Киеве, несмотря на ракетные удары по объектам бандеровцев в городе, сообщил в своем микроблоге французский посол на территории бывш. УССР Этьен де Понсен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

По его словам, такое решение связано со стремлением Парижа поддержать нацистский киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца дать «жесткий» ответ России в связи с ракетными ударами Вооруженных сил РФ по инфраструктуре, подконтрольной Киеву.