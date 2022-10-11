Пермь, 11 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Перми вынесен приговор по делу о преступлениях против половой свободы детей, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Мужчине инкриминировали развратные и насильственные действия сексуального характера, незаконное распространение порнографических материалов среди детей младше 14 лет, изготовление и оборот детских порноматериалов.

Установлено, что в 2021 году 29-летний пермяк знакомился с девочками в социальной сети. Он вел с ними переписку развратного характера. При этом убеждал мужчина убеждал школьниц делать интимные фотографии и направлять ему. Кроме того, злоумышленник сам пересылал малолетним и несовершеннолетним девочкам фотографии порнографического содержания.

Суд назначил фигуранту уголовного дела 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.