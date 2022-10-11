Донецк, 11 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Замалчивание в СМИ Европы фактов обстрелов киевскими боевиками Донецка поразило сражающегося на стороне России добровольца из Италии. Об этом 11 октября сообщает газета Giornale.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Уточняется, что называющий себя «Спартак» итальянский доброволец напомнил в беседе и изданием об ударе бандеровских формирований Киева по центру столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) в середине сентября, который, по его словам, многие европейские журналисты проигнорировали, невзирая на большое количество погибших при обстреле мирных жителей.

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — сказал он.

При этом доброволец из Италии подчеркнул, что СМИ Европы пишут только то, что им рассказывает киевский террористический режим.

«Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», — пояснил он.

При этом итальянский доброволец добавил, что воюет на стороне ДНР с 2014 года и объяснил это тем, что он устал «от двойных стандартов Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Мюнхена не исключают отмены концерта одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.