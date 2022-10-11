Тбилиси, 11 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иване Джавахишвили с 12 октября начнут проводить акции протеста, требуя изменить порядок избрания ректора, а также обеспечить освещение и отопление в общежитиях. Анонс акции был размещен в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

rugbyxm Тбилисский государственный университет

Организаторы акции отметили, что уже спустя два дня после ухода с поста ректора Георгия Шарвашидзе стало известно, что на эту должность собираются назначить гендиректора Научного фонда Руставели Джабу Самушию. Его уже стали поздравлять в соцсетях друзья и родственники, хотя никого из кандидатов даже не выдвинули.

«Поэтому «Майское студенческое движение» требует изменить порядок избрания ректора. Согласно уставу, ректор избирается ученым советом тайным голосованием, большинством голосов по списку, сроком на 4 года. Это клан из 38 человек, который легко выполняет заказы привилегированных политических и бизнес-элит. Ректора должна избирать вся профессура университета, а не контролируемый клан из 38 человек!» — говорится в сообщении.

Протестную акцию планируется провести возле первого корпуса ТГУ. Студенты также требуют построить новое общежитие. Студенты угрожают, что будут проводить акции до выполнения требований.