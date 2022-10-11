Джакарта, 11 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень инфляции в Индонезии все еще находится под контролем после повышения цен на топливо, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Инфляция также все еще находится под контролем после повышения цен на топливо. Инфляция ниже 5,9%. Мы также должны быть благодарны за это», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо сравнил условия инфляции в Индонезии с Аргентиной, которая достигла 83,5% при повышении процентных ставок на 3700 пунктов, в то время как изменения процентных ставок в Индонезии составляют 75 пунктов.

По словам президента, инфляцию можно контролировать, потому что правительство работает не только на макроэкономической основе, в отличие от других стран, которые, по его словам, только повышают процентные ставки.

«Мы обеспокоены не только повышением процентных ставок, что является полномочием Банка Индонезии, но на реальной практике мы также обращаемся непосредственно к источнику, а именно к увеличению товаров и услуг», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Конфедерации журналистов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период 2022–2024 годов.