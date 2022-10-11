Махачкала, 11 октября 2022, 08:56 — REGNUM В Дагестане ряд предприятий переориентировали свои производства на выпуск изделий для военнослужащих. Они выпускают обувь для бойцов, спальные мешки, одежду и другую продукцию. Власти региона пообещали оказать им поддержку. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
Он также сообщил, что продукция дагестанских предприятий легкой промышленности заинтересовала многих покупателей в регионах России, которые выразили желание покупать вещи для обеспечения военнослужащих.
Глава Дагестана пообещал поддержать производства, «которые вкладывают усилия в повышение обороноспособности нашей страны», и предостерег различные контролирующие органы от попыток чрезмерных проверок.
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