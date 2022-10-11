Махачкала, 11 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Дагестане ряд предприятий переориентировали свои производства на выпуск изделий для военнослужащих. Они выпускают обувь для бойцов, спальные мешки, одежду и другую продукцию. Власти региона пообещали оказать им поддержку. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

Анатолий Круглов На швейной фабрике

«В сегодняшних условиях некоторые наши предприятия освоили выпуск новой продукции, как говорится, для нужд фронта. Дагестанцы работают на совесть, поэтому хорошая военная обувь или, например, спальные мешки, изготовленные руками наших мастеров, востребованы на передовой», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что продукция дагестанских предприятий легкой промышленности заинтересовала многих покупателей в регионах России, которые выразили желание покупать вещи для обеспечения военнослужащих.

Глава Дагестана пообещал поддержать производства, «которые вкладывают усилия в повышение обороноспособности нашей страны», и предостерег различные контролирующие органы от попыток чрезмерных проверок.

«Некоторые недобросовестные чиновники могут начать в отношении таких производств необоснованные проверки, а если сказать прямо — «кошмарить» их, чтобы извлечь выгоду для себя. Предупреждаю сразу: я никому не позволю мешать бизнесу и особенно тем, кто создаёт комфортные условия для наших ребят, которые защищают Родину», — заявил Меликов.