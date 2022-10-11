Будапешт, , 08:55 — REGNUM В Будапеште начал свою работу Фестиваль русской музыки, в качестве организатора которого выступила искусствовед и общественный деятель Ибойя Добош. Об этом 11 октября сообщает ТАСС.

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Общественница подчеркнула, что текущие политические обстоятельства не повлияли на решение провести фестиваль в 2022 году. Она также отметила, что политика не должна влиять на культуру и культурные связи между странами. «Все последние пять лет мы работали для культуры и подходили к музыке не с политической точки зрения», — сказала Дебош.

Организатор фестиваля также заявила, что политические взгляды или мнение по поводу специальной военной операции, которую проводит Россия на территории б. УССР, не должны мешать людям посещать концерты и слушать русскую музыку. Дебош обратила внимание на немалое число зрителей, которые решили стать гостями фестиваля.

Для справки: в 2022 году Фестиваль русской музыки приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина. Ожидается, что в 2023 году он будет посвящён 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

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