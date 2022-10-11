Самара, , 08:57 — REGNUM Почти две тонны гуманитарной помощи участникам спецоперации передали жители Кошкинского района Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Тульская область отправила посылки для участников спецоперации Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Сообщается, что жители района помогают кто чем может. Так, сотрудницы швейной мастерской районного дома культуры шьют балаклавы для бойцов.

«На той неделе мы 40 штук сделали и вот еще 30 подготовили. Порядка 120 штук мы сошьем», — приводит пресс-служба слова одной из мастериц.

Отмечается, что мастера готовы шить также максхалаты, тактические носилки. Одна партия тактических носилок уже была передана военным.

Сообщается, что пункты сбора гуманитарной помощи были развернуты в каждом сельском поселении. Так, один из местных пчеловодов из села Березки передал для бойцов сто литров свежего меда.

«Для жителей Донбасса — новых наших республик — смотрим по телевидению, сколько там разрушено — вот постельные принадлежности, есть там брючки, штаны есть, жена моя тоже участвовала в этом деле», — сообщил житель Кошкинского района Алексей Травин.