Сеул, , 08:55 — REGNUM Глава Банка Кореи Ли Чхан Ён посетит США на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Согласно опубликованным данным, глава ЦБ отправится в Вашингтон 12 октября для участи я ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в заседании финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20).

15 октября Ли Чхан Ён также прочтет лекцию о денежно-кредитной политике Южной Кореи на мероприятии, организованном Институтом международной экономики Петерсона.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо на следующей недели посетит США.

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