Киев, 11 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Уровень поддержки киевского режима со стороны США сейчас составляет лишь 70%, но личная встреча президентов двух стран даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной, уверен руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Об этом он заявил во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры Вован и Лексус

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вёл Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнёры сегодня, — отметил Ермак. — Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там [в Британии] 100% поддержки, да, или желание поддерживать».

По его мнению, поможет визит президента Зеленского в Штаты или визит президента Байдена в Киев, личная встреча.

Кроме того, Ермак признался, что постоянно оказывает давление на военных, чтобы они координировали свои действия и отчитывались перед американцами.

«Я оказываю давление и делаю все, чтобы наши вооруженные силы вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций», — добавил он.