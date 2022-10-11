Томск, 11 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ изъяли семь килограммов наркотических средств на общую сумму 20 млн рублей. Об этом 11 октября сообщает управление ФСБ по Томской области.

Inforesist.org Сотрудник ФСБ

Всего задержано четыре наркокурьера, организовавших канал поставки с помощью интернет-магазина. Подозреваемых задержали при получении из тайниковой закладки более двух килограммов запрещённых веществ. Всего изъято семь килограммов наркотика.

«Партия наркотика планировалась для распространения в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях», — рассказали в УФСБ.