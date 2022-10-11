Кызыл, , 08:52 — REGNUM В Туве за восемь месяцев 2022 года на свет родилось 4017 детей. Ушли из жизни за тот же период 1919 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Новорожденный christianabella

В результате зафиксирован естественный прирост населения, который составил 2098 человек.

«По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 7,5%, смертность уменьшилась на 2,5%», — добавили в службе статистики.

Добавим, что в целом по стране в январе–августе 2022 года рождаемость снизилась на 6%, смертность — на 14,8%. В регионах Сибирского федерального округа показатели составили 6,1% и 13,5% соответственно.

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