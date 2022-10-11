Канберра, , 08:52 — REGNUM Профсоюз, представляющий австралийских сотрудников техногиганта Apple, проголосовал за забастовку из-за отсутствия прогресса в переговорах о зарплате, заявил 11 октября представитель профсоюза.

Apple Tech.everyeye.it

По сообщению агентства Reuters, часовая забастовка, запланированная на 18 октября, нарушит работу магазинов компании в стране и таким образом усилит давление в области производственных отношений, с которым она сталкивается не только в Австралии, но и в других странах.

В запланированной забастовке примут участие около 150 из 4 000 австралийских сотрудников Apple, которые представлены профсоюзом работников розничной торговли и фастфуда (RAFFWU), что приведет к ограничению обслуживания клиентов по меньшей мере в трех из 22 магазинов компании в стране, сообщили в профсоюзе.

По данным RAFFWU, забастовка станет первой для Apple в Австралии, в то время как американские сотрудники Apple и других крупных компаний, таких как Amazon.com, стремятся объединяться в профсоюзы.

В Австралии компания Apple, вступив в переговоры с профсоюзом, в августе 2022 года предложила ряд условий, включая фиксированное повышение заработной платы. В сентябре RAFFWU и два других профсоюза обратились к арбитру с просьбой предоставить дополнительное время для переговоров, однако договоренности так и не удалось достигнуть.

Профсоюзы требуют у Apple гарантированного повышения заработной платы, соответствующего инфляции, которая в Австралии составляет около 7%, и выходных из двух дней подряд, а не раздельных.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Парижа урезал антимонопольный штраф против Apple до 372 млн евро