Пермь, 11 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил минфину дополнительно профинансировать экипировку мобилизованных резервистов. Информация об этом опубликована в телеграм-канале главы региона.

R-19.ru Частичная мобилизация

Он отметил, что мобилизованных следует обеспечить необходимыми вещами, а минфину предусмотреть на это денежные средства.

«Сосредоточиться в первую очередь будет нужно на приобретении спальных мешков, пенок, теплой одежды, а также сформировать аптечки со всем необходимым на первое время», — сказал губернатор.