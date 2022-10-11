Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского позволят решить в столице региона целый ряд проблем, которые копились десятилетиями, считает губернатор края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Основная часть поручений затрагивает комплексный мастер-план долгосрочного развития Петропавловска-Камчатского.

«Своё нормативное закрепление получили решения, которые Президент Российской Федерации принял во время визита на Камчатку 5 сентября 2022 года. Основной темой стало рассмотрение долгосрочного мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского, благодаря которому мы за ближайшие годы, до 2030 года, должны сделать нашу краевую столицу современной и привлекательной для наших жителей, туристов и для бизнеса, который развивается на Камчатке. Вышел перечень конкретных поручений, в котором эти векторы обозначены и обозначены поручения всем федеральным органам исполнительной власти, которые будут нам помогать мастер-план реализовывать. Проблемы, которые копились десятилетиями, мы не сможем решить только за счёт собственных средств», — прокомментировал Солодов.

Поручения Владимира Путина касаются благоустройства Петропавловска-Камчатского, комплексного развития Петропавловской гавани, Комсомольской площади, причала Мехзавода, коммунальной инфраструктуры, переселения из сейсмодефицитного жилья. Также глава государства поручил выделить финансирование на строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2, которая свяжет южные районы столицы Камчатки с федеральной трассой, и дороги до Халактырского пляжа.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.