Веллингтон, , 08:48 — REGNUM Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении этой страной санкционных ограничений в отношении ещё 75 гражданин РФ, включая 24 должностных лиц, которые связаны с воссоединившимися с Россией регионами. Она заявила об этом 10 октября на пресс-конференции, которую транслировал местный телеканал 1News.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением (президента РФ Владимира) Путина по воссоединению территории… а также 51 человека, включая Александра Абрамова», — сказала она.

При этом указывается, что также в обновлённый санкционный список Новой Зеландии попал российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов вместе с членами своей семьи и компания Evraz, где он является одним из акционеров. При этом подчёркивается, что Абрамову был запрещён въезд на территорию Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС приблизилась к €123 млрд после принятия восьмого пакета санкций.