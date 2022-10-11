Барнаул, , 08:47 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели 14-летней девушки в Алтайском крае. Как сообщает 11 октября СУ СК РФ по региону, вечером 8 октября текущего года 14-летний подросток, управляя снегоболотоходом без государственных регистрационных знаков, двигался по территории города Новоалтайска. На одной из улиц он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства.

Снегоболотоход BigBo RG

В результате ДТП 14-летняя подруга водителя скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, сам несовершеннолетний с места ДТП скрылся. Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Руководителю СУ по Алтайскому краю Колесниченко И. В. поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2022 года в селе Повалиха Первомайского района 17-летний подросток управлял мотоциклом «Урал», в котором в качестве пассажира находился 9-летний мальчик. При движении по улице населенного пункта у мотоцикла отказали тормоза, и он совершил наезд на камень, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний ребенок, находившейся в боковом прицепе без мотошлема, погиб на месте происшествия.

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