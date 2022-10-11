Якутск, , 08:54 — REGNUM В посёлке Жатай в Якутии стартовало возведение крупнейшего образовательного центра на деньги частного инвестора. Финансирует создание комплекса «Точка будущего» фонда «Новый дом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства республики.

Строительство образовательного учреждения Cap.ru

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«Комплекс спроектирован под условия нашей республики. Я выражаю огромную признательность учредителю Фонда Альберту Авдоляну и Сергею Чемезову как главе попечительского совета. Это не просто социальная ответственность бизнеса, это вложение в будущее поколение, правильный подход к развитию образования и всей нашей страны. Когда такие комплексы появляются мы видим, что у нашей страны есть будущее. В республике мы всегда поддерживали образование в самые непростые годы, уверен, в кратчайшие сроки объект будет построен и задаст новые стандарты в образовательном процессе Якутии», — отметил глава республики Айсен Николаев.

В «Точке будущего» детей будут обучать бесплатно, им помогут раскрыть потенциал — исследовательский, творческий и профессиональный. В комплексе для этого будут созданы все условия. Там установят современное оборудование и мебель, создадут различные лаборатории и спортивную инфраструктуру, в том числе спортивный блок с бассейном, спортзалом и гимнастическим залом.

Проект образовательного комплекса в Жатае включает в себя детский сад, здание школы с административным корпусом, корпус дошкольного образования на 200 мест, школьные корпуса для 1-6-х классов на 360 мест и 7-11-х классов на 480 мест, корпус дополнительного образования, спортивно-оздоровительный корпус, 15 домов для 30-ти приемных семей, 50-квартирный кампус для проживания учителей, теплую многоуровневую стоянку с автобусным терминалом и иные вспомогательные и инженерные сооружения. Соглашение о строительстве комплекса было заключено с фондом «Новый дом» два года назад.

«Сразу после этого мы начали масштабную работу над новым проектом. Позади бесчисленное количество встреч и обсуждений, какой должна быть вторая в России «Точка будущего». Проект для строительства готов, хочется поблагодарить каждого, кто внёс свой вклад. Спасибо правительству Якутии — за неоценимую помощь, жителям республики — за поддержку и неравнодушие», — подчеркнул учредитель Благотворительного фонда «Новый дом» Альберт Авдолян.

Учредитель Фонда Сергей Чемезов назвал «Точку будущего» примером социальной ответственности, которую обязан проявлять крупный бизнес, и подчеркнул, что с Якутией фонд связывают крепкие партнерские связи.

«Вместе с тем, сейчас этот проект уже не имеет четких территориальных границ. Войти в него может любой регион, где местные власти понимают важность и необходимость этой работы. Поэтому вслед за Иркутской областью и Якутией такие центры могут появиться в других местах. Ведь дети — это будущее страны. Пройдет время и сегодняшние детсадовцы, школьники придут работать в разные сферы экономики. Кто-то из них станет музыкантом, кто-то программистом, а кто-то в КБ будет проектировать новые самолеты и космические корабли. От условий, которые создаются сейчас для их развития, зависит, какое будущее ждет Россию», — отметил Сергей Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в 110 школах Якутии появятся центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Их оборудуют в рамках нацпроекта «Образование».