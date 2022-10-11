Уникальный образовательный центр «Точка будущего» начали строить в Якутии
Якутск, 11 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В посёлке Жатай в Якутии стартовало возведение крупнейшего образовательного центра на деньги частного инвестора. Финансирует создание комплекса «Точка будущего» фонда «Новый дом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства республики.
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В «Точке будущего» детей будут обучать бесплатно, им помогут раскрыть потенциал — исследовательский, творческий и профессиональный. В комплексе для этого будут созданы все условия. Там установят современное оборудование и мебель, создадут различные лаборатории и спортивную инфраструктуру, в том числе спортивный блок с бассейном, спортзалом и гимнастическим залом.
Проект образовательного комплекса в Жатае включает в себя детский сад, здание школы с административным корпусом, корпус дошкольного образования на 200 мест, школьные корпуса для 1-6-х классов на 360 мест и 7-11-х классов на 480 мест, корпус дополнительного образования, спортивно-оздоровительный корпус, 15 домов для 30-ти приемных семей, 50-квартирный кампус для проживания учителей, теплую многоуровневую стоянку с автобусным терминалом и иные вспомогательные и инженерные сооружения. Соглашение о строительстве комплекса было заключено с фондом «Новый дом» два года назад.
Учредитель Фонда Сергей Чемезов назвал «Точку будущего» примером социальной ответственности, которую обязан проявлять крупный бизнес, и подчеркнул, что с Якутией фонд связывают крепкие партнерские связи.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в 110 школах Якутии появятся центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Их оборудуют в рамках нацпроекта «Образование».