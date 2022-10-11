Москва, , 08:47 — REGNUM Россия ответит контрмерами на увеличивающуюся вовлечённость США и Евросоюза в конфликт на территории бывш. УССР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

Он рассказал, что Россия в ответ на действия Запада вынуждена принимать адекватные контрмеры, в том числе ассиметричные. По словам Рябкова, в Москве видят непрекращающуюся масштабную помощь Киеву, которая заключается в обучении военнослужащих на территории стран НАТО, предоставлении разведданных, спутниковых снимков в реальном времени, в том числе определении целей для ударов и планировании операций ВСУ.

При этом от руководителей разного уровня в США и Евросоюзе раздаются призывы нанести поражение России на поле боя, напомнил замминистра.

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — цитирует Рябкова РИА Новости.