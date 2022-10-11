Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM Идея СМИ направлять мобилизованных журналистов на информационную работу в Вооружённых силах России в принципе, правильная, но есть важный нюанс. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета, доктор филологических наук Валерий Амиров.

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«Дело в том, что сейчас журналистами часто называют себя все, кто ни попадя. Такое широкое толкование профессиональной отнесённости сделает инициативу воротами для уклонения от призыва. Что, конечно, не вполне правильно. Поэтому, я бы инициативу приветствовал, но с оговорками. Журналистов можно использовать для различных аспектов информационной работы — пропаганды, контрпропаганды и так далее. Это на усмотрение министерства обороны. Кроме того, желательно, чтобы была соответствующая или близкая по сути военно-учетная специальность», — сказал Амиров.

Он также добавил, что для информационной работы тех, кто имеет реальный, доказанный и эффективный опыт работы в СМИ, а не всех кто побежит за редакционными «корочками».

Как сообщало ИА REGNUM, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу и к главе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорю Конашенкову. Они предлагают министерству отозвать уже мобилизованных сотрудников СМИ, при их согласии, из тех подразделений, в которых они находятся, перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать в структурах Минобороны по их профилю — как пропагандистов, военкоров, военных фотографов и операторов.

«Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесёт огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — говорится в письме.

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