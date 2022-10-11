Берлин, , 08:45 — REGNUM Генеральная прокуратура Германии официально начала расследование повреждения газопровода «Северный поток», сообщает журнал Spiegel.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, как отметили журналисты, изучением обстоятельств случившегося занимаются власти немецкого города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По их версии, речь может идти о «преднамеренном подрыве и антиконституционном саботаже».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября оператор газопровода «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 объявила, что обследование объекта начнется после завершения расследования, проводимого Швецией и Данией.

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