Берлин, 11 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии официально начала расследование повреждения газопровода «Северный поток», сообщает журнал Spiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Кроме того, как отметили журналисты, изучением обстоятельств случившегося занимаются власти немецкого города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По их версии, речь может идти о «преднамеренном подрыве и антиконституционном саботаже».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября оператор газопровода «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 объявила, что обследование объекта начнется после завершения расследования, проводимого Швецией и Данией.