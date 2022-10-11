Грозный, , 08:45 — REGNUM Из Чечни для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции направилась очередная группа добровольцев. Отряд численностью 200 человек вылетел из аэропорта на защиту Родины, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что, как обычно, бойцы прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа. Все они пришли в отряд по зову сердца, не дожидаясь повесток.

«Ещё одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. Огромное количество молодых людей продолжают выходить по зову сердца на благородный путь защиты Родины. Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, отряды добровольцев, прибывших в Чечню из всех регионов России, после прохождения обучения отправляются в зону СВО практически еженедельно.

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