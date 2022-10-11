Грозный, 11 октября 2022, 08:45 — REGNUM Из Чечни для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции направилась очередная группа добровольцев. Отряд численностью 200 человек вылетел из аэропорта на защиту Родины, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что, как обычно, бойцы прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа. Все они пришли в отряд по зову сердца, не дожидаясь повесток.
Напомним, отряды добровольцев, прибывших в Чечню из всех регионов России, после прохождения обучения отправляются в зону СВО практически еженедельно.
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