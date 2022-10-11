Скопье, , 08:45 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 10 октября прокомментировал ракетный обстрел контролируемой Киевом территории бывш. УССР со стороны России.

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причастных к обстрелу в Скопье призвали привлечь к ответственности как «военных преступников», а удары по гражданским объектам назвали «вопиющими нарушениями международного гуманитарного права».

Напомним, малые страны Западных Балкан нередко используются США в качестве рупоров своей позиции в международных организациях, включая ООН, примером чего являются предлагаемые Албанией в Совете безопасности ООН резолюции.

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