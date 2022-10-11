Скопье, 11 октября 2022, 08:45 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 10 октября прокомментировал ракетный обстрел контролируемой Киевом территории бывш. УССР со стороны России.

Буяр Османи
Буяр Османи
Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причастных к обстрелу в Скопье призвали привлечь к ответственности как «военных преступников», а удары по гражданским объектам назвали «вопиющими нарушениями международного гуманитарного права».

Напомним, малые страны Западных Балкан нередко используются США в качестве рупоров своей позиции в международных организациях, включая ООН, примером чего являются предлагаемые Албанией в Совете безопасности ООН резолюции.

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