Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM Народный хурал Бурятии согласовал кандидатуры четырёх зампредов регионального правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания республики.

Депутаты в Бурятии согласовали кандидатуры четырёх зампредов регионального правительства Правительство Бурятии

На пост первого зампреда утверждён Всеволод Мухин. По его словам, основной задачей нового состава правительства будет формирование новой программы деятельности на ближайшие пять лет.

«Мы должны ответить на вызовы, которые представляет нам настоящее», — отметил он на заседании парламента.

Игорь Зураев сохранил за собой пост зампреда — главы полпредства Бурятии в Москве. Иван Альхеев будет курировать работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры. Зампредом и министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Галсан Дареев.

«Всеволод Мухин получил единогласное одобрение Народного Хурала, набрав 51 голос. «За» Игоря Зураева отдали голоса 49 депутатов Народного Хурала, Иван Альхеев набрал 41 голос, Галсан Дареев — 43», — добавили в Народном хурале.

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