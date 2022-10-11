Сантьяго, , 08:42 — REGNUM 10 октября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су прибыл с официальным визитом в Чили. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы южнокорейского правительства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе трехдневного представитель Южной Кореи встретится с президентом страны Габриэлем Борич. Ожидается, что стороны договорятся повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства», а также подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере минеральных ресурсов.

Хан Док Су также примет участие в заседании Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

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