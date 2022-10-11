Чита, , 08:40 — REGNUM Свыше 1000 писем военнослужащим написали читинские школьники в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату», сообщает 11 октября телеграм-канал мэрии города.

Письмо © Алёна Антонова

Ребята-юнармейцы, старшеклассники записывают видеообращения с искренними, теплыми словами поддержки и благодарности солдатам и офицерам, медицинским работникам, всем военнослужащим, находящихся на рубежах защиты Отечества. Также воспитанники детских садов Читы рисуют картинки в поддержку российских солдат. Дети в своих рисунках отражают счастливое детство, мир на земле, яркое солнце, природу забайкальской земли и военную технику.

Отметим, что уже партия писем школьников и рисунков детей отправлена нашим военнослужащим. По словам руководителей образовательных организаций города Читы, учащиеся осознают, что нашим солдатам нужна их поддержка. Данная патриотическая акция будет продолжена и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Хакассии вкладывают в письма-треугольники для мобилизованных рисунки, пишут добрые пожелания.

«Обязательно возвращайтесь поскорее обратно, непременно с победой, и обязательно живыми и здоровыми», — написал в своём письме один из школьников.

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