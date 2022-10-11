Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Запрет на поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS, дальность которых составляет около 300 км, потребовал от США отменить после ударов ВС России по инфраструктуре на территории б. УССР киевский режим. Об этом 11 октября сообщает американский журнал Foreign Policy.

Пуск ракеты ATACMS army.mil

Издание публикует письмо главы законодательного органа киевского террористического режима Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

«[Киев] хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — говорится в документе.

Кроме того, Стефанчук потребовал от Вашингтона начать поставки киевским нацистам американских истребителей F-15 и F-16, чтобы якобы создать «бесполётную зону», призвав обратить особое внимание поставкам систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл с главой нацистского киевского режима Владимиром Зеленским телефонный разговор, в ходе которого осудил действия России и подтвердил продолжение военной помощи Киеву.