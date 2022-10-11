Гонконг, Китай, 11 октября 2022, 08:38 — REGNUM Глава Гонконга Джон Ли 11 октября заявил, что у города нет «никаких юридических оснований» действовать в соответствии с западными санкциями, отвечая на вопрос о пришвартованной в водах Гонконга яхте российского олигарха, как передает агентство Reuters.
Власти Гонконга подверглись критике со стороны США за то, что дали разрешение роскошной яхте российского олигарха Алексея Мордашова пришвартоваться у Гонконга в начале октября.
Госдепартамент США заявил, что, принимая лиц, уклоняющихся от санкций, Гонконг может понести репутационные риски и поставить под сомнение «прозрачность» своей деловой среды.
Однако глава администрации Гонконга Джон Ли, который сам подвергся санкциям со стороны США, заявил, что Гонконг не будет действовать в соответствии с односторонними санкциями, наложенными на Мордашова отдельными юрисдикциями.
«Мы не можем предпринять ничего, что не имеет юридического основания, — сказал Ли журналистам. — Мы будем соблюдать санкции Организации Объединенных Наций, это наша система, это наше верховенство закона».
Миллиардер Мордашов входит в число российских олигархов, против которых ввели санкции ЕС и США, но не ООН.
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