Молдавия, 11 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Воздушное пространство Молдавии не намерены закрывать после пролёта через него российских ракет власти страны. Такое заявление сделал 10 октября глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый по итогам совместного совещания с представителями управления гражданской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Глава минобороны уточнил, что по итогам заседания было принято совместное решение не закрывать воздушное пространство Молдавии и продолжить мониторинг. Все авиарейсы будут осуществляться согласно заявленным программам.

Напомним, минобороны Молдавии заявило о пролетевших через воздушное пространство страны 10 октября в сторону территории б. УССР российских крылатых ракетах. В оборонном ведомстве предполагают, что ракеты были запущены с кораблей в Чёрном море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Молдавии Майя Санду выступила с осуждением ракетных ударов России по территории, подконтрольной киевскому режиму.