Тбилиси, , 13:06 — REGNUM На совместном заседании нескольких комитетов парламента Грузии было рассказано об основных направлениях и прогнозных показателях государственного бюджета на 2023 год, сообщает 10 октябрь грузинский телеканал «Имеди».

Грузинские лари National Bank of Georgia)

Главный финансовый документ следующего года был спланирован исходя из положительных тенденций, наблюдаемых в стране в плане экономического роста в течение последних двух лет. Основные макроэкономические показатели на 2023 год были запланированы с относительно консервативным подходом, и реальный экономический рост находится в пределах 5%. Прогноз ВВП составил 79,6 млрд. лари ($28,5 млрд.), налоговые поступления в консолидированный бюджет — 18,5 млрд. ($6,6 млрд.), дефицит консолидированного бюджета составит 2,8%.

Согласно проекту бюджета, министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства выделено 688 млн. лари ($247 млн.), министерства юстиции — 369,4 млн. ($132 млн.), канцелярии государственного министра по примирению и гражданскому равенству — 3,7 ($1,3 млн.) млн., канцелярии народного защитника — 9,3 млн. ($3,4 млн.), службе юридической помощи — 9,9 млн. лари ($3,5 млн.), службе защиты персональных данных — 4 млн. лари ($1,44 млн.), специальной следственной службе — 17 млн. лари ($6 млн.).