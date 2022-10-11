В грузинском парламенте рассмотрен проект бюджета на следующий год
Тбилиси, 11 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На совместном заседании нескольких комитетов парламента Грузии было рассказано об основных направлениях и прогнозных показателях государственного бюджета на 2023 год, сообщает 10 октябрь грузинский телеканал «Имеди».
Главный финансовый документ следующего года был спланирован исходя из положительных тенденций, наблюдаемых в стране в плане экономического роста в течение последних двух лет. Основные макроэкономические показатели на 2023 год были запланированы с относительно консервативным подходом, и реальный экономический рост находится в пределах 5%. Прогноз ВВП составил 79,6 млрд. лари ($28,5 млрд.), налоговые поступления в консолидированный бюджет — 18,5 млрд. ($6,6 млрд.), дефицит консолидированного бюджета составит 2,8%.
Согласно проекту бюджета, министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства выделено 688 млн. лари ($247 млн.), министерства юстиции — 369,4 млн. ($132 млн.), канцелярии государственного министра по примирению и гражданскому равенству — 3,7 ($1,3 млн.) млн., канцелярии народного защитника — 9,3 млн. ($3,4 млн.), службе юридической помощи — 9,9 млн. лари ($3,5 млн.), службе защиты персональных данных — 4 млн. лари ($1,44 млн.), специальной следственной службе — 17 млн. лари ($6 млн.).