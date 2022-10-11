София, , 08:37 — REGNUM Крупнейшая болгарская компания-распределитель природного газа «Булгаргаз» отчиталась в приобретении партии сжиженного топлива, которая полностью покроет соответствующие энергетические потребности страны на ноябрь текущего года. Об этом 11 октября сообщает БНР.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в соответствующей тендерной процедуре по закачке газа в хранилища приняли участие сразу 8 компаний из ЕС, США и стран Азии. При этом главный тендер выиграли структуры из Греции.

Как утверждают в руководстве «Булгаргаз», на этом фоне резкого подорожания газа в Болгарии не планируется.

Напомним, только за последний год цена на голубое топливо в стране выросла в среднем в четыре раза. Частично это связано с экономическими эмбарго, введенными Софией против Российской Федерации.