Симферополь, , 08:37 — REGNUM Количество паромов, которые обслуживают перевозки через Керченский пролив, увеличено до четырёх. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Керченский пролив © ИА REGNUM

Он рассказал, что третий паром «Мария» уже начал работу, а четвёртый, «Ейск», готовится под загрузку.

«Да, в работе уже четыре парома. «Керченский-2» и «Ейск», а также паромы одного класса «Лаврентий», «Мария» — уже на линии», — рассказал Лукашенко вечером 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва на Керченском мосту возобновила работу паромная переправа. Она используется, прежде всего, для перевозки большегрузов, которым пока закрыт въезд на территорию сооружения.