Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Объём финансирования министерства обороны Грузии, предусмотренный в проекте государственного бюджета, не адекватен сложившейся обстановке. Об этом 10 октября заявил на обсуждение госбюджета в парламенте депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

Поставка оружия Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

«Это бюджет мирного времени, а мы на войне! То, что у министерства внутренних дел и службы государственной безопасности финансирование почти в два раза больше, чем у министерства обороны, это полная катастрофа», — сказал Вашадзе.

Также он, будучи во время президентства Михаила Саакашвили главой МИД Грузии, заявил, что слишком мало денег заложено в бюджет на министерство иностранных дел. Депутат считает, что это ведомство остаётся «без должного внимания».

Стоит отметить, что проект госбюджета Грузии на 2023 год увеличен на 1,9 млрд лари (около 45 млрд рублей) по сравнению с бюджетом 2022. Больше всего средств планируется выделить минздраву, а также министерству регионального развития и миноборазования.