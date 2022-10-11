Москва, , 08:46 — REGNUM Стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС приблизилась к €123 млрд после принятия восьмого пакета санкций. Об этом сообщает 11 октября РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций», — говорится в публикации.

€123 млрд — это более 40% всего оборота товаров и услуг между Россией и ЕС за 2021 год.

Новый пакет включает в себя, в частности, ограничения на ввоз в ЕС российских пластмасс и косметики, а также на поставку в РФ товаров из Европы. В числе таковых — электронные микросхемы. Под запрет попали архитектурные, юридические и инженерные услуги специалистов из ЕС, услуги в области ИТ-консалтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмой пакет санкций ЕС против России включает потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты. Эти ограничения вступят в силу соответственно 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года.

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