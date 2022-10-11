ЕС оценил ущерб для России от восьмого пакета санкций
Москва, 11 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС приблизилась к €123 млрд после принятия восьмого пакета санкций. Об этом сообщает 11 октября РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии.
«Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций», — говорится в публикации.
€123 млрд — это более 40% всего оборота товаров и услуг между Россией и ЕС за 2021 год.
Новый пакет включает в себя, в частности, ограничения на ввоз в ЕС российских пластмасс и косметики, а также на поставку в РФ товаров из Европы. В числе таковых — электронные микросхемы. Под запрет попали архитектурные, юридические и инженерные услуги специалистов из ЕС, услуги в области ИТ-консалтинга.
Как сообщало ИА REGNUM, восьмой пакет санкций ЕС против России включает потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты. Эти ограничения вступят в силу соответственно 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года.
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