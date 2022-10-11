Москва, 11 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В библиотеках российских онлайн-кинотеатров заметно сократился объём контента, в зависимости от платформы — от 5 до 42%. Об этом 11 октября сообщает РБК.

Matthew Keys Онлайн-кинотеатры

Исследование провели сотрудники аналитической компании TelecomDaily, они пришли к выводу, что за последние полгода наибольшее сокращение контента наблюдается у потокового сервиса IVI: количество картин и шоу в нём уменьшилось с 14,7 тыс. до 8,5 тыс., то есть на 42%. На втором месте антирейтинга оказался онлайн-кинотеатр Kion (падение составило 11%), третью позицию разделили Okko и «Кинопоиск» (около 5%).

Нарастить объём контента за вышеуказанный период удалось лишь платформе Wink, количество наименований в её библиотеке увеличилось почти на 7%. Отмечается, что представители сервисов выразили сомнение по поводу результатов исследования, хотя и согласились с тем, что проблемы с западными фильмами и сериалами действительно имеют место.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что самым популярным онлайн-кинотеатром в России является «Кинопоиск». Второе место досталось IVI, третье — потоковому сервису «Смотрим».