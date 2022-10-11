Иркутск, , 08:35 — REGNUM Ход работ по созданию инфраструктуры на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота «Байкала» проверил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, сообщает 11 октября телеграм-канал правительства региона.

Турзона «Ворота Байкала» Правительство Иркутской области

В рамках первого этапа строительства улично-дорожной сети в настоящее время в предгорной части ОЭЗ полностью завершены подготовительные работы, на 70% сделаны выемка и насыпь земляного полотна, идет создание основания под тротуары и велодорожки, выполняется устройство ливневой канализации. В прибрежной части подготовка в стадии завершения, остальные этапы строительства — в процессе выполнения.

«Мы видим, что работы на объектах инфраструктуры ОЭЗ продвигаются. Активно идет строительство улично-дорожной сети, для обеспечения освещения устанавливают трансформаторные подстанции. Уверен, что задачи национального проекта будут выполнены. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства», — сказал Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» зарегистрирован шестнадцатый по счёту резидент. Компания «Талисман Соболиная» построит там современный гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 93 номера.

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