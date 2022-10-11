Магнитогорск, Челябинская область, , 08:34 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Динамо» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Иван Муранов, ещё одну шайбу забросил форвард Эрик О’Делл. У «Металлурга» отличился нападающий Егор Коробкин.

«Динамо» впервые за 11 лет обыграло «Металлург» в гостях. В последний раз это было 10 октября 2011 года (6:5), после чего «Металлург» выиграл 10 подряд домашних игр у «Динамо».

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 26 очков. «Металлург» идёт на втором месте в Восточной конференции с 22 очками.

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