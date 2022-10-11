Пекин, , 08:33 — REGNUM Через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в теракте на Крымском мосту, целый ряд городов на территории бывшей УССР подверглись ракетным обстрелам. Китайские эксперты полагают, что взрыв моста может сделать законными целями России не только военные объекты и что Москва может расширить свои атаки на важные административные и политические объекты и важную инфраструктуру киевского режима, что приведет к эскалации конфликта на новую стадию, сообщает 10 октября газета Global Times.

Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ (с) ИА REGNUM

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила 10 октября на очередном пресс-брифинге, что Китай принял к сведению соответствующие сообщения (о взрывах) и надеется, что ситуация разрядится как можно скорее. Китай надеется, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия путем диалога и консультаций. По словам Мао, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации.

Посольство Китая в Киеве опубликовало предупреждение 10 октября, заявив, что ситуация с безопасностью на территории бывшей УССР является серьезной, поскольку вся территория сталкивается с частыми воздушными налетами. Посольство призвало всех граждан Китая избегать приезда или возвращения на подконтрольную киевским террористам территорию бывшей УССР, а тех, кто твердо намерен остаться, следует подготовить к чрезвычайным ситуациям и избегать рисков.

Несмотря на жесткие меры России после инцидента со взрывом моста, эксперты полагают, что применение ядерного оружия Москвой исключено. Однако они заявили, что из-за внезапно усилившейся напряженности, США и другим западным странам следует дать по тормозам и не раздувать пламя кризиса. Нынешняя ситуация находится на острие ножа, и любой провокационный шаг в это время приведет к взрыву пороховой бочки, в то время как западные страны исчерпали большую часть своих военных ресурсов.

Громкие взрывы были слышны 10 октября в столице киевского режима Киеве, сообщают СМИ. Одна из ракет упала недалеко от улицы, на которой расположена СБУ, а неподалеку расположен офис главы киевской хунты.

Путин подтвердил, что российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи киевского режима. Если же Киев продолжить и дальше террористические атаки против России, последует значительный военный ответ, подобный тому, который был предпринят 10 октября, цитирует RT слова Путина.

Китайские эксперты предсказывали, что полномасштабная эскалация конфликта последует после признания российскими властями инцидента «актом терроризма». Установив, что за этим инцидентом стоит Киев, Россия, вероятно, не ограничится атакой только по военным объектам, заявил Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Разделяя точку зрения Цуя, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук (CASS) Чжан Хун заявил Global Times, что последующие контрмеры России, вероятно, будут направлены против важных административных и политических фигур киевского режима, объектов и важные инфраструктуры, такие как транспортная система режима.

Однако Цуй полагает, что, хотя напряженность нарастает, Россия вряд ли применит свое ядерное оружие, поскольку речь не идет о вторжении в Россию или угрозе существованию России, а воздействие на Керченский мост довольно ограничено, поскольку он уже возобновил работу.

Лидеры G7 и глава киевской хунты Владимир Зеленский проведут экстренные переговоры 11 октября, чтобы обсудить последние события, сообщило AFP. Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Берлина, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт, сообщает AFP.

После взрыва моста 8 октября советник министра внутренних дел киевской хунты Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву, опасаясь реакции России на инцидент. Однако китайские эксперты заявили, что, когда конфликт затянется почти на восемь месяцев и, вероятно, еще больше обострится из-за взрыва моста, поддержка западных стран, включая поставки оружия Киеву, может фактически иссякнуть.

«США хотят, огда напряженность достигнет критической точки выхода из-под контроля, Запад мочтобы конфликт истощил Россию и Европу, а не погибать вместе с ними. Таким образом, кжет нажать на тормоза», — сказал Цуй.

Запасы возможностей США для оказания помощи Киеву в борьбе с Россией, «достигают минимального уровня, необходимого для военных планов и подготовки», а пополнение запасов до докризисного уровня может занять годы, написал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, сообщило AFP еще в августе.

Чжан Хэн из CASS считает, что для США и других западных стран будет разумно нажать на тормоза и внести свой вклад в ослабление напряженности.