Кувандык, Оренбургская область, 11 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Кувандыке Оренбургской области суд вынес приговор по резонансному делу о реализации смертельного суррогатного алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказалась супружеская пара. Установлено, что в 2021 году мужчина решил продавать в своем магазине, расположенном в селе Никольское Оренбургской области, алкогольную продукцию, изготовленную на основе несертифицированной спиртосодержащей жидкости. К продаже товара он привлёк жену.

В октябре 2021 года супруги сбывали жителям села опасный суррогатный алкоголь, в состав которого входил ядовитый спирт метанол. После употребления такой продукции скончались пять человек. Здоровью еще трёх местных жителей причинён легкий вред.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщине назначено четыре года и десять месяцев с отсрочкой от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года по Оренбуржью прокатилась волна алкогольных отравлений. Скончались около 40 человек.