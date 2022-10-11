Дечан, , 08:39 — REGNUM В сербском православном монастыре Высокие Дечаны в Косово 10 октября прокомментировали выступление премьер-министра Косово Альбина Курти на открытом семинаре с представителями НАТО в здании Парламентской ассамблеи альянса, в ходе которого Курти заявил, что надеется на решение вопроса о земельной собственности монастыря.

Монастырь Дечани. Косово Julian Nyča

В публикации в социальной сети представители Сербской православной церкви заявили, что всегда открыты к диалогу с косовскими властями, но только не о законности решения Конституционного суда Косово 2016 года, подтверждающего передачу монастырю 24 га земли. Законность этого решения не оспаривается ни ЕС, ни ОБСЕ, ни крупнейшими странами Запада, участвующими в урегулировании ситуации в Косово в формате «Большой пятерки» — США, Германией, Францией, Италией и Великобританией.

Заявление представителей сербского православного монастыря Высокие Дечаны Из-за систематических нарушений наших прав, даже гарантированных законами Косово, Сербская Православная Церковь не может нормально существовать в Косово без всесторонней защиты своей идентичности, прав, собственности и свобод и серьезных международных гарантий своей безопасности и защиты миссии НАТО КФОР в Дечане.

Ранее Альбин Курти заявил, что власти Косово намерены сохранить Дечанский монастырь как объект культурного наследия всех жителей республики, однако не признают передачу монастырю земель режимом Слободана Милошевича, по факту которой было возбуждено уголовное дело. Отметим, решение Конституционного суда Косово, таким образом, ставится под сомнение и уже 6 лет игнорируется.

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