Саратов, , 08:46 — REGNUM На саратовском вокзале под марш «Прощание славянки» прошли проводы добровольцев и мобилизованных жителей области. Об этом сообщает пресс-служба главы Саратовской области.

Проводы мобилизованных в Саратовской области Saratov. gov.ru

Первая группа мобилизованных отправилась в места дислокации 10 октября. Проводить военнослужащих пришли их родные и близкие, а также представители власти региона. Мобилизованных направили в пограничные районы для дальнейшего обучения и боевого слаживания.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уверил земляков, что их семьи не останутся без поддержки, вся необходимая помощь им будет оказана.

«Вы идете исполнять воинский долг. Самое главное возвращайтесь, и знайте, что вас здесь ждут, за вас молятся», — сказал глава региона.

Напомним, мобилизованных жителей Саратовской области обеспечат теплыми спальными мешками, непромокаемыми плащами, рюкзаками, термобельем, утепленными резиновыми сапогами, перчатками, балаклавами, шапками и теплыми стельками для обуви. Для организации работы лагерей в полевых условиях закуплены генераторы, полевые водогрейки, тепловые пушки, наборы инструментов и радиостанции.

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